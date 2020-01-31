2020-01-31T14:13:22+03:00
Происшествия

В Смоленске руководителя УК подозревают в незаконном получении субсидии

Занимая должность фактического руководителя теплоснабжающей организации, мужчина указал завышенные объемы отпущенной тепловой энергии населению
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске руководителя управляющей компании подозревают в незаконном получении субсидии, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Занимая должность фактического руководителя теплоснабжающей организации, мужчина указал в документах завышенные объемы отпущенной тепловой энергии населению. После чего на расчетный счет компании была перечислена субсидия на сумму 460 тысяч рублей, «которые подозреваемый, используя свое служебное положение, похитил, причинив Департаменту Смоленской области по строительству и ЖКХ материальный ущерб в крупном размере».

За «мошенничество» мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее в Смоленске арестовали бывшую сотрудницу Росреестра. Главный специалист – эксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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