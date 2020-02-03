Жителя Гагарина укусила лиса
Жителя Гагарина укусила лиса: мужчина пытался сделать с ней селфи. О неудачной фотосессии с диким животным пострадавший рассказал в соцсетях.
- Иду, смотрю бежит по Красноармейской, ну я и решил с ней селфи замутить. Она меня цапнула за палец, не сильно, а так как иголкой проткнула, кровь чуть выступила. Как думаете она не сильно же укусила? В «больничку» не стоит идти? Капля-то крови вышла - залить йодом и все…, - написал мужчина в соцсетях.
Большинство подписчиков группы с юмором отнеслись к истории жителя Гагарина, и все же посоветовали незамедлительно обратиться за помощью к врачам.
Ранее о появлении дикого животного в городе сообщили местные жители в сентябре 2019 года. Потом лису сфотографировали в конце января. Зверь не боялся ни людей, ни машин, что взволновало горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU