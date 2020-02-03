2020-02-03T12:23:15+03:00
Общество

В Смоленской области отремонтируют более 50 км путей

Объем работ 2020 года превышает прошлогодний
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба МЖД.Фото: пресс-служба МЖД.
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В Смоленской области отремонтируют более 50 км путей, сообщает пресс-служба МЖД. Работы пройдут на участках: МожайскБородино, Бородино - Уваровка, Уваровка - Гагарин, Сафоново – Милохово, Валутино – Смоленск - Сортировочный – Смоленск и на железнодорожной станции Смоленск - Сортировочный. Также железнодорожники заменят 26 стрелочных переводов и 105 отремонтируют.

Сообщается, что отремонтированы будут 472,7 км путей, что на пять процентов больше программы прошлого года.

- Путевая кампания начнется в апреле и продлится до ноября, - сообщает пресс-служба ведомства. - Подготовку и организацию обсудили на технико-технологическом совете под председательством начальника МЖД Михаила Глазкова. Акцент сделан на том, чтобы работы проводились во время технологических «окон».

Также представители кампании обращают внимание, что 42% от общего объема работ пройдут по технологии «закрытый перегон», когда путь, где проводится ремонт, закрывается для движения поездов.

С результатами ремонтно-путевой работы можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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