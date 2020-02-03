2020-02-03T13:57:14+03:00
Происшествия

Смоленский предприниматель скрыл от налоговой более 27 млн рублей

Организация занималась производством котлов центрального отопления
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.
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Смоленский предприниматель скрыл от налоговой более 27 млн рублей, сообщают официальные представители регионального следкома. Мужчина возглавлял в Сафоново организацию, которая занималась производством котлов центрального отопления.

По версии следствия, мужчина зарабатывал себе в плюс с февраля 2018 года по май 2019-го. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в столице региона в центре скандала оказался руководитель управляющей компании. Занимая должность фактического руководителя теплоснабжающей организации, он указал в документах завышенные объемы отпущенной тепловой энергии населению. После чего на расчетный счет компании была перечислена субсидия на сумму 460 тысяч рублей, «которые подозреваемый, используя свое служебное положение, похитил».

ИСТОЧНИК KP.RU

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