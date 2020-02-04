4 Февр. 2020 2020-02-04T07:55:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске обновляют остановки общественного транспорта, сообщает городская администрация. 14 павильонов уже изменили свой внешний вид - на них заменены старые листы поликарбоната, подремонтированы крыши и лавочки.

Сотрудники администрации обращают внимание, что пункты приведены в порядок у домов №49, №52 по улице Рыленкова, №38, №46 по Кирова и №86 по Попова.

- Ремонтные работы проводят специалисты МУП «Дормострой».

Ранее «КП» сообщала, что в Смоленске сменил адрес местонахождения офис СпецАТХ. Теперь специалисты обслуживают население по вопросам вывоза мусора на улице Кирова, д. 29Г.

ИСТОЧНИК KP.RU