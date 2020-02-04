2020-02-04T07:55:13+03:00
Общество

В Смоленске обновляют остановки общественного транспорта

14 павильонов уже изменили свой внешний вид
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация города Смоленска.Фото: администрация города Смоленска.
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В Смоленске обновляют остановки общественного транспорта, сообщает городская администрация. 14 павильонов уже изменили свой внешний вид - на них заменены старые листы поликарбоната, подремонтированы крыши и лавочки.

Сотрудники администрации обращают внимание, что пункты приведены в порядок у домов №49, №52 по улице Рыленкова, №38, №46 по Кирова и №86 по Попова.

- Ремонтные работы проводят специалисты МУП «Дормострой».

Ранее «КП» сообщала, что в Смоленске сменил адрес местонахождения офис СпецАТХ. Теперь специалисты обслуживают население по вопросам вывоза мусора на улице Кирова, д. 29Г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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