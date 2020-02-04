2020-02-04T12:29:07+03:00
Происшествия

В Смоленске директор задолжал работникам почти миллион зарплаты

Три человека больше года работали за честное слово
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске директор ООО «Лучшее из Индии» стал фигурантом уголовного дела: с октября 2018 по ноябрь 2019 года он задолжал трем работникам почти миллион рублей зарплаты, сообщили сотрудники регионального следкома.

- В настоящее время проводится ряд следственных действий: следователи выясняют причины, по которым людям не платили за работу, - сообщили в ведомстве.

Ранее другой предприниматель скрыл от налоговой более 27 млн рублей. Мужчина возглавлял в Сафоново организацию, которая занималась производством котлов центрального отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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