В Смоленске директор задолжал работникам почти миллион зарплаты

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:29:07+03:00

Три человека больше года работали за честное слово

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В Смоленске директор ООО «Лучшее из Индии» стал фигурантом уголовного дела: с октября 2018 по ноябрь 2019 года он задолжал трем работникам почти миллион рублей зарплаты, сообщили сотрудники регионального следкома.

- В настоящее время проводится ряд следственных действий: следователи выясняют причины, по которым людям не платили за работу, - сообщили в ведомстве.

Ранее другой предприниматель скрыл от налоговой более 27 млн рублей. Мужчина возглавлял в Сафоново организацию, которая занималась производством котлов центрального отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU