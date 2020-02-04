2020-02-04T15:39:59+03:00
Общество

В Смоленске все школы экстренно закроют на карантин

Решение о приостановлении уроков приняли городские власти из-за большего количества заболевших гриппом и ОРВИ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске все школы закроют на карантин. Городские власти приняли решение о приостановлении уроков в связи со сложной ситуацией с заболеваемостью.

- На карантин будут отправлены все ученики с 1 по 11 класс, - сообщили сотрудники городской администрации. - Вынужденные каникулы начнутся 5 февраля и продлятся ровно 7 дней.

Решение о приостановлении уроков принято после рекомендаций, которые опубликовал ранее Роспотребнадзор. В документе говорится, что в столице региона эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 40 процентов. Больше всех болеют дети от 3 до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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