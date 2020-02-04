2020-02-04T17:02:13+03:00
Общество

«Леруа Мерлен» откроют в Смоленске осенью 2020 года

Планируется, что в торговом центре свою продукцию представят и смоленские производители
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленской области.ФОТО: администрация Смоленской области.
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Крупный торговый центр строительных и отделочных материалов, а также товаров для дома, дачи и сада «Леруа Мерлен» откроют осенью 2020 года, сообщает пресс-служба обладминистрации, отмечая высокие темпы работ на объекте. Планируется, что после открытия в торговом центре свою продукцию представят и смоленские производители.

Предполагается, что спрос на торговые площади будет большим, поэтому заранее в столице региона пройдет Ярмарка для потенциальных поставщиков товара. Ожидается, что возможность торговать в крупном торговом центре получат не менее десяти компаний.

Напомним, решение о строительстве торгового центра строительных и отделочных материалов, а также товаров для дома, дачи и сада было подписано на Российском инвестфоруме в Сочи в феврале прошлого года.

«Леруа Мерлен» площадью 13 000 кв. м строится на улице Кутузова в Заднепровском районе Смоленска. Для удобства покупателей здесь оборудуют парковку на 700 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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