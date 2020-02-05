Смолянин получил судимость за избиение судебного пристава

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:08:57+03:00

59-летний житель Вязьмы проявил агрессию, когда сотрудники УФССП пришли к нему домой

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Смолянин получил полтора года лишения свободы условно за избиение судебного пристава, сообщает региональный следком. 59-летний житель Вязьмы проявил агрессию, когда сотрудники УФССП пришли к нему домой, чтобы оценить имущество, и пообщаться с его сыном, который задолжал приличную сумму по коммунальным платежам.

– Мужчина несколько раз ударил судебного пристава по голове, причинив ему телесные повреждения, – сообщили сотрудники ведомства. – В суде подсудимый признал вину.

Ранее в Смоленске директор ООО «Лучшее из Индии» стал фигурантом уголовного дела: с октября 2018 по ноябрь 2019 года он задолжал трем работникам почти миллион рублей зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU