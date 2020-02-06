6 Февр. 2020 2020-02-06T14:06:15+03:00

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В Смоленске изменится движение трамваев: с 7 февраля электротранспорт перестанет ездить по ряду улиц из-за начала работ по реконструкции улицы Николаева. Трамваи будут придерживаться двух схем. По первой пойдет «единица» – от Полиграфкомбината до Рославльского кольца (в будни интервал составит 7 минут, а в выходные 14 минут), по второй – «двойка» – от Петра Алексеева до площади Победы (вагоны-«челноки» в будни будут ходить каждые 5 минут, в выходные – 12 мин).

– В городе начинается первый этап масштабной реконструкции улицы Николаева, в результате чего там не только капитально отремонтируют дорогу и обновят рельсы, но и заменят все инженерные коммуникации, проходящие на участке, – сообщили сотрудники городской администрации. – Ограничение движения коснется только трамваев. Автомобильный транспорт сможет перемещаться по улице, как и прежде.

Ранее в столице региона отремонтировали 14 останововчных пунктов. Павильоны существенно изменились - на них заменены старые листы поликарбоната, отремотированы крыши и лавочки.

ИСТОЧНИК KP.RU