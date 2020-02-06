2020-02-06T16:57:57+03:00
Общество

В Смоленске пройдет кастинг в программу «Лучше всех»

Самых талантливых детей покажут по «Первому»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: скриншот видео программы "Лучше всех" на Первом канале.Фото: скриншот видео программы "Лучше всех" на Первом канале.
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В Смоленске пройдет кастинг в программу «Лучше всех»: отбор талантливых участников состоится 22 и 23 февраля.

Редакторы программы приедут в Академию Развития Интеллекта «Менар», что на улице Ново-Киевская, дом 7Б, и отберут самых ярких участников от 3 до 12 лет включительно.

- Героями программы могут стать любые разные дети - смешные и серьезные, рассудительные и болтливые, стеснительные и хохочущие, трёхлетки и т.д. с любыми талантами или просто любящих болтать со взрослыми, - сообщают организаторы.

Ранее «КП» сообщала, что на железнодорожном вокзале может появиться центр для туристов. Речь идет о размещении у перрона офиса «Смоленского терема». Таким образом, прибывшие туристы смогут быстро получить информацию о ресурсах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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