7 Февр. 2020 2020-02-07T08:15:43+03:00

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Замена коммуникаций на улице Николаева в Смоленске займет около 5 месяцев. Такой прогноз дал заместитель губернатора Геннадий Наумов на ранее состоявшемся совещании с главой региона Алексеем Островским. Работы начнутся в ближайшее время.

Кроме того, для их ремонта необходимо будет пожертвовать некоторыми деревьями. Но, в теплое время года все потери обещают компенсировать.

- В целом, улица Николаева - достаточно сложный объект, требующий, в том числе, переустройства инженерных коммуникаций, но я думаю, что совместными усилиями мы выполним все работы в установленные сроки, и жители города получат современную магистраль, которая будет соответствовать требованиям как пешеходов, так и автомобилистов, - сказал Геннадий Наумов.

Ранее стало известно о том, что трамваи изменят схему движения.

ИСТОЧНИК KP.RU