Электронные школьные карты ввели в новых четырех школах Смоленска

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:13:10+03:00

К инновационному проекту присоединились 29-е, 32-е, 33-е и 37-е учреждения

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Электронные школьные карты ввели в четырех школах Смоленска. К инновационному проекту присоединились 29-е, 32-е, 33-е и 37-е учреждения. Ранее опыт использовался только в 40-й школе.

Сообщается, что наличие карты у ученика исключает возможность посещения учреждегния посторонними лицами, также по пластику можно оплатить еду в столовой.

- Осенью прошлого года в ходе рабочей поездки губернатор Алексей Островский и мэр Андрей Борисов посетили школу, дали высокую оценку результатам реализуемого проекта и отметили необходимость распространения такого опыта в других образовательных организациях областного центра, - сообщает комитет по информационной политике администрации города.

Ранее всех учащихся отправили на карантин. Сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали существенные превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU