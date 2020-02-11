Дворы Смоленска ждет озеленение
Дворы Смоленска ждет озеленение, сообщает городская администрация. Причем на места высадки растительности могут указать сами жители.
- Крупнейшая управляющая организация «Жилищник» приглашает смолян принять участие в разработке плана озеленения дворов Смоленска. Свои предложения по местам высадки деревьев все желающие смогут высказать на приеме граждан в следующий понедельник - 17 февраля в 16.00 по адресу ул. 2-я Киевская, д. 20 (ОАО «Жилищник), - прокомментировали сотрудники отдела по информационной политике.
Планируется, что деревья появятся во дворах уже этой весной.
Ранее в Смоленске в очередной раз обсудили реконструкцию улицы Николаева. Из-за замены коммуникаций необходимо будет пожертвовать некоторыми деревьями. Но в теплое время года все потери обещают компенсировать.
ИСТОЧНИК KP.RU