11 Февр. 2020 2020-02-11T17:13:31+03:00

На места высадки растительности могут указать сами жители

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Дворы Смоленска ждет озеленение, сообщает городская администрация. Причем на места высадки растительности могут указать сами жители.

- Крупнейшая управляющая организация «Жилищник» приглашает смолян принять участие в разработке плана озеленения дворов Смоленска. Свои предложения по местам высадки деревьев все желающие смогут высказать на приеме граждан в следующий понедельник - 17 февраля в 16.00 по адресу ул. 2-я Киевская, д. 20 (ОАО «Жилищник), - прокомментировали сотрудники отдела по информационной политике.

Планируется, что деревья появятся во дворах уже этой весной.

Ранее в Смоленске в очередной раз обсудили реконструкцию улицы Николаева. Из-за замены коммуникаций необходимо будет пожертвовать некоторыми деревьями. Но в теплое время года все потери обещают компенсировать.

ИСТОЧНИК KP.RU