2020-02-13T09:26:53+03:00
Общество

В Смоленске представили проект сквера на проспекте Гагарина

Общественная территория будет благоустроена в космическом стиле
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске представили проект сквера на проспекте Гагарина. Накануне в городской администрации прошло обсуждение работы дизайнеров.

Сообщается, что общественная территория будет благоустроена в космическом стиле. Кроме того, она будет объединена с парковой территорией напротив (в районе жилого дома 12в «Хасан» по одноименному проспекту) в единый комплекс.

- В областном центре началась подготовка к празднованию 60-летия со дня первого полета человека в космос, которое отметят в 2021 году. Благоустройство сквера имени Юрия Алексеевича Гагарина станет одним из мероприятий программы, - сообщили в комитете по информационной политике администрации города.

Ранее стало известно, что весной в смоленских дворах появится больше зелени. Причем на места высадки деревьев могут указать сами жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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