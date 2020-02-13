Новые медучреждения планируют открыть в 2024 году в Смоленске
Новые медучреждения планируют открыть в 2024 году в Смоленске, сообщает пресс-служба администрации региона. Речь идет об онкологическом диспансере, новом лечебном корпусе областной детской клинической больницы и лечебно-диагностическом корпусе областной психиатрической больницы в поселке Гедеоновка. В настоящее время уже решено, где будут располагаться учреждения и ведется работа по формированию ПСД.
Сообщается, что стройки будут начинаться в разное время.
Ранее стало известно, что пристройку к школе №33 в Смоленске планируют сдать к 14 февраля. В январе на объекте были найдены ряд недостатков, которые касались вопроса безопасности учащихся и оснащения учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU