2020-02-13T15:23:35+03:00
Общество

Новые медучреждения планируют открыть в 2024 году в Смоленске

Онкодиспансер, новый корпус детской больницы и лечебно-диагностический корпус психбольницы начнут строить в 2021 году
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Новые медучреждения планируют открыть в 2024 году в Смоленске, сообщает пресс-служба администрации региона. Речь идет об онкологическом диспансере, новом лечебном корпусе областной детской клинической больницы и лечебно-диагностическом корпусе областной психиатрической больницы в поселке Гедеоновка. В настоящее время уже решено, где будут располагаться учреждения и ведется работа по формированию ПСД.

Сообщается, что стройки будут начинаться в разное время.

Ранее стало известно, что пристройку к школе №33 в Смоленске планируют сдать к 14 февраля. В январе на объекте были найдены ряд недостатков, которые касались вопроса безопасности учащихся и оснащения учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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