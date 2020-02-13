2020-02-13T11:48:35+03:00
Общество

Пристройку к школе №33 в Смоленске планируют сдать к 14 февраля

Рабочим поручили устранить все выявленные недостатки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленской области.Фото: администрация Смоленской области.
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Пристройку к школе №33 в Смоленске планируют сдать к 14 февраля. Такое поручение дал губернатор Алексей Островский ранее посетивший учреждение.

Напомним, в январе 2020 года активисты ОНФ нашли ряд недостатков и не рекомендовали вводить объект в строй, пока недоделки не будут устранены. В частности, говорилось о сырости на стенах, отсутствии некоторых элементов доступной среды, нарушениях при монтаже розеток и др. Отмечалось, что некоторые проблемы возникли в здании из-за того, что ряд моментов не учитывались проектом.

В администрации региона отмечают, что рабочим поручено устранить все недоделки в срок. Об отсрочках в вводе в эксплуатацию речи не идет.

Также, в третьем квартале 2020 года планируют сдать детский центр, расположенный рядом с парком "Соловьиная роща". В настоящее время в помещениях идут внутренние отделочные работы. Губернатор посоветовал градоначальнику выезжать на объект с внеплановыми проверками и понудить подрядчика к увеличению количества рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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