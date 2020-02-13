Смоленский депутат предложил распространить льготную ипотеку на семьи с первым ребенком

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:17:15+03:00

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«Единая Россия» инициирует обсуждение с Правительством вопроса о льготных условиях ипотеки для семей, где появился первый ребенок», заявил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в ходе своего выступления в Государственной Думе. По его словам, это логичная мера в привязке к тому, что с 2020 года, по инициативе Президента, материнский капитал будет выплачиваться и на первого ребенка.

- У нас предусмотрены льготные условия кредитования для улучшения жилищных условий для семей, в которых появился второй или третий ребенок. И при этом, помимо льготной ставки есть возможность погасить сумму основного долга по ипотеке средствами материнского капитала, - напомнил Неверов, отметив, что секретарь Генсовета Партии Андрей Анатольевич Турчак поднял в целом вопрос процентной ставки по ипотечным кредитам.

- Центробанк снизил ключевую ставку до 6%, но мы пока не видим, что вслед за ней пошел процесс снижения ставки по ипотеке в целом. Есть мнение, и оно во многом обоснованное, что от региона к региону, вероятно, должна отличаться процентная ставка. Где-то строительство идет очень активно, а как следствие – оживает еще ряд сегментов экономики. А в некоторых городах и даже регионах наоборот, новое жилье практически не вводится, - сказал Неверов, приведя конкретные примеры дифференциации ставки. - Например, на покупку жилья на Дальнем Востоке предоставляются беспрецедентно выгодные условия. Так же у нас предусмотрены отличающиеся от общих условия по ипотечным кредитам на строительство и покупку жилья в сельской территории (по программе Комплексного развития сельских территорий).

- Но как минимум мы сейчас должны инициировать обсуждение с Правительством о льготных условиях ипотеки для семей, где появился первый ребенок, и о том, что как раз в таком случае, материнский капитал, который вводится для таких семей, может использоваться тоже для погашения льготной ипотеки, - отметил парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU