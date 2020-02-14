14 Февр. 2020 2020-02-14T10:29:57+03:00

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В Смоленске на две недели ограничат движение по перекрестку улиц Докучаева и Коммунистической. С 17 февраля Специалисты «Квадры» будут ремонтировать теплосети, сообщает комитет по информационной политике администрации города.

Автомобилистам придется искать пути объезда до 1 марта.

Ранее были демонтированы рельсы на улице Николаева. В ближайшее время там начнется замена подземных коммуникаций. Сообщалось, что работы будут вестись на глубине 5-8 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU