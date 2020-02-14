В Смоленской области дальнобойщик едва не сгорел в фуре
В Смоленской области дальнобойщик едва не сгорел в фуре, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Инцидент произошел в первом часу ночи 14 февраля на стоянке автодороги Рославль-Брянск, возле деревни Бодровка.
По словам водителя, он проснулся от запаха гари, вышел из машины и увидел огонь, который окутал его машину. Мужчина пытался сбить пламя, но ему это не удалось.
Прибывшие огнеборцы потушили Renauit Magnum, но огонь успел повредить кабину и мотор. Специалисты предполагают, что фура могла загореться из-за короткого замыкания.
Ранее страшная авария унесла жизнь водителя «Лады». 46-летний мужчина получил тяжелейшие травмы после столкновения с иномаркой.
ИСТОЧНИК KP.RU