2020-02-14T12:11:06+03:00
Происшествия

В Смоленской области дальнобойщик едва не сгорел в фуре

Мужчина выскочил из машины, когда пламя было близко
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Смоленской области дальнобойщик едва не сгорел в фуре, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Инцидент произошел в первом часу ночи 14 февраля на стоянке автодороги Рославль-Брянск, возле деревни Бодровка.

По словам водителя, он проснулся от запаха гари, вышел из машины и увидел огонь, который окутал его машину. Мужчина пытался сбить пламя, но ему это не удалось.

Прибывшие огнеборцы потушили Renauit Magnum, но огонь успел повредить кабину и мотор. Специалисты предполагают, что фура могла загореться из-за короткого замыкания.

Ранее страшная авария унесла жизнь водителя «Лады». 46-летний мужчина получил тяжелейшие травмы после столкновения с иномаркой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области дальнобойщик едва не сгорел в фуре
В Смоленской области производителей молока поддержат рублем
В Смоленске может появиться новый фермерский рынок
В Смоленске на две недели ограничат движение по перекрестку
В Смоленске обсудили продвижение бренда «Смолпродукт»
Проект благоустройства нового участка стены показали в Смоленске
В Смоленске завершены поиски пропавшей 45-летней женщины
Смоленский депутат предложил распространить льготную ипотеку на семьи с первым ребенком
Новые медучреждения планируют открыть в 2024 году в Смоленске
Смоленский медуниверситет получит более 600 млн рублей
Гагаринский завод инвестирует в новый проект 128 млн рублей
В Смоленске жертвам буллинга будут активнее помогать
Пристройку к школе №33 в Смоленске планируют сдать к 14 февраля
В Смоленске нетрезвый посетитель кафе устроил дебош
В Смоленской области расписание электричек изменится из-за праздников
В Смоленске представили проект сквера на проспекте Гагарина
Автомобиль на скорости улетел в овраг
Смоляне жалуются на нечищеные тротуары
Смолян приглашают на бесплатную стрижку к праздникам
В Смоленске пройдет новый парад для ветерана
В Смоленске разбирают рельсы на улице Николаева
В Смоленской области на карантин закрыта 61 школа
Прокуратура запустила круглосуточный телефон доверия в Смоленске
В Смоленской области упростится механизм соцподдержки малообеспеченных семей с детьми
Молодая девушка пострадала в аварии на улице Нахимова в Смоленске
В Смоленске заменили больше тысячи светильников
В Смоленском районе отремонтируют аварийный участок дороги
В Смоленске уголовное дело экс-директора ФК «Днепр» направили в суд
Дворы Смоленска ждет озеленение