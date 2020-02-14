14 Февр. 2020 2020-02-14T12:11:06+03:00

Мужчина выскочил из машины, когда пламя было близко

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В Смоленской области дальнобойщик едва не сгорел в фуре, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Инцидент произошел в первом часу ночи 14 февраля на стоянке автодороги Рославль-Брянск, возле деревни Бодровка.

По словам водителя, он проснулся от запаха гари, вышел из машины и увидел огонь, который окутал его машину. Мужчина пытался сбить пламя, но ему это не удалось.

Прибывшие огнеборцы потушили Renauit Magnum, но огонь успел повредить кабину и мотор. Специалисты предполагают, что фура могла загореться из-за короткого замыкания.

Ранее страшная авария унесла жизнь водителя «Лады». 46-летний мужчина получил тяжелейшие травмы после столкновения с иномаркой.

ИСТОЧНИК KP.RU