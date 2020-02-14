14 Февр. 2020 2020-02-14T13:25:32+03:00

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Смоляне пожаловались на порядок приема братьев и сестер в одну школу. Жители региона отмечают, что в ряде учреждений нарушается закон.

- «Единая Россия» направит обращение в Министерство просвещения с просьбой дать разъяснение по сложившейся ситуации и в частности, довести эти разъяснения до регионов. Чтобы не было вольной трактовки закона, - заявил в ходе своего выступления в Государственной Думе руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Фото: duma.gov.ru.

Парламентарий напомнил, что в конце прошлого года был принят важный закон, который закрепил право братьев и сестер на обучение в одной школе как в законе об образовании, так и в семейном кодексе.

- Но сейчас, как раз, когда принимаются документы будущих первоклашек, в Смоленске, в том числе, ко мне поступают жалобы на то, что в некоторых школах и городах нормы закона воспринимаются не как обязательные, а как рекомендательные. Одни говорят, что слова «дети имеют право» не обязуют школу или департамент гарантировать ребенку место, - рассказал парламентарий. - Где-то ссылаются на то, что общее место жительства – это не значит в одной семье, а именно строго по регистрации (а мы знаем, что бывают разные причины, почему дети могут быть прописаны в разных квартирах). Но когда мы принимали закон, мы четко понимали: право детей соответствующие организации ОБЯЗАНЫ обеспечить.

Неверов назвал «крючкотворством» и искусственными препонами ситуацию, когда ответственные должностные лица находят формальности отказать детям в обучении в одной школе, даже если фактически они проживают в одной семье.

ИСТОЧНИК KP.RU