14 Февр. 2020 2020-02-14T16:58:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вяземском районе появится пожарное депо, сообщил начальник Главного управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Олег Шуляк. Здание будет открыто при 82-й пожарной части. На эти цели из средств областного бюджета выделено 10 млн рублей.

Отмечается, что открытие депо позволит защитить Ново-Никольский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов молодого возраста.

Также в 2020 году будет благоустроено пожарное депо в селе Карманово Гагаринского района. Оно, в свою очередь, нужно для обеспечения безопасности социального приюта для несовершеннолетних «Яуза» и защиты от пожаров ближайших сельских населенных пунктов.

Представитель управления отметил, что за последние семь лет на территории области введено в эксплуатацию 7 пожарных депо.

ИСТОЧНИК KP.RU