15 Февр. 2020 2020-02-15T11:20:40+03:00

Миллионерами стали более четырех тысяч человек

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В Смоленской области зарегистрировали двух миллиардеров, сообщает пресс-служба регионального УФНС России итоги декларационной кампании за 2019 год. Всего, по данным на 11 февраля, в ведомство подано более семи тысяч деклараций.

– Доход от 1 до 10 млн рублей заявили 4309 налогоплательщиков, от 10 до 100 млн – 145, от 100 до 500 млн – 30, от 500 млн до 1 млрд – 6, – сообщили в ведомстве.

Всего по декларациям в 2019-м уплачено 364,7 миллиона рублей, что почти на 30 процентов больше, чем в прошлом году.

Ранее смоленский предприниматель скрыл от налоговой более 27 млн рублей. Мужчина возглавлял в Сафоново организацию, которая занималась производством котлов центрального отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU