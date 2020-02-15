15 Февр. 2020 2020-02-15T11:45:13+03:00

Транспорт будет перевозить пассажиров на время ремонта улицы Николаева

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В Смоленске появится дополнительный автобусный маршрут №50к, сообщает городская администрация. Транспорт будет перевозить пассажиров на время ремонта улицы Николаева.

- С понедельника, 17 февраля, автобус будет следовать по малому кругу каждые 20 минут в часы пик (с 7.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.40). Транспорт проедет через Ситники-М.Еременко-Кутузова-12 лет Октября-Пятницкий путепровод-Колхозную пл. и обратно, - сообщили в администрации.

Ранее "КП" сообщала, что на улице Николаева демонтировали трамвайные рельсы. В ближайшее время специалисты приступят к замене подземных коммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU