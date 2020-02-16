2020-02-16T12:03:22+03:00
Общество

В Смоленске прошел второй парад для ветерана

Праздничное шествие состоялось в поселке Колодня, где проживает участник Великой Отечественной войны Михаил Горбачев
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация города Смоленска.Фото: администрация города Смоленска.
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В Смоленске прошел второй парад для ветерана. Праздничное шествие состоялось в поселке Колодня 15 февраля, где проживает участник Великой Отечественной войны Михаил Горбачев. Михаил Григорьевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Жукова», юбилейными медалями. Воевал ветеран в батальоне связи.

Михаил Григорьевич родом из Сибири, родился в многодетной семье в городе Камске Красноярского края. В 1989-м проживает на Смоленщине. У него две дочери, трое внуков и четверо правнуков.

Поздравить ветерана, к слову, в день парада герою Великой Отечественной войны исполнилось 96 лет, приехали не только военные и курсанты. В свой день рождения Михаил Григорьевич был окружен заботой многочисленных родных, проживающих в разных уголках бывшего Советского Союза: Санкт-Петербурга, Камска и Абакана, а также учителей и учащихся школы № 13, представителей организации ветеранов «Боевое братство», сотрудников администрации города и Заднепровского района.

Курсанты Военной академии прошли парадным строем по улице Малая Нагорная у дома ветерана, поблагодарили его за Победу, а военный оркестр учебного заведения исполнил композиции времен Великой Отечественной войны и его любимую песню «Священная война».

Ранее аналогичный парад прошел во дворе дома в деревне Богородицкое, где проживает участник битвы за Ленинград Михаил Кугелев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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