2020-02-17T08:09:52+03:00
Происшествия

В Смоленске объявили поиски 45-летнего мужчины

Сергей Козлов пропал еще в январе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ПСО "Сальвар".Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске объявили поиски 45-летнего мужчины, сообщает ПСО «Сальвар». Сергей Козлов не выходит на связь с родными с 19 января.

Члены ПСО «Сальвар» сообщают, что мужчину в последний раз видели возле строительного рынка «Город Мастеров» в Тихвинке.

Приметы пропавшего: рост 182 см, среднее телосложение, темно-русые волосы. Был одет черные куртку, берцы и вязаную шапку, зеленую футболку и синие джинсы.

Людей, обладающих какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 63-63-63, 8-910-728-47-33 или 102.

Фото: ПСО "Сальвар".

Фото: ПСО "Сальвар".

Ранее стали известны результаты ДНК экспертизы по «Влада Бахова». Выяснилось, что останки человека найденные в демидовском лесу принадлежат подростку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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