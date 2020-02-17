В Смоленске сотрудник салона сотовой связи украл дорогой телефон
В Смоленске сотрудник салона сотовой связи, расположенном в торговом центре, украл дорогой телефон. О недостаче стало известно в ходе ревизии.
- Гаджет стоимостью 37 тысяч рублей хранился в подсобке. Было сделано предположение о причастности к хищению кого-то из лиц, имевших туда доступ, - сообщили сотрудники областного УМВД.
Позднее версия полицейских подтвердилась. 34-летний мужчина задержан, сотовый телефон у него изъят.
Ранее в Смоленске мужчина украл бочку пива из павильона, где торгуют напитками. Продавец пыталась остановить посетителя, крича вслед, но тот все-таки ушел, не оплатив алкоголь.
ИСТОЧНИК KP.RU