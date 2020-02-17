В Смоленске сотрудник салона сотовой связи украл дорогой телефон

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:22:37+03:00

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В Смоленске сотрудник салона сотовой связи, расположенном в торговом центре, украл дорогой телефон. О недостаче стало известно в ходе ревизии.

- Гаджет стоимостью 37 тысяч рублей хранился в подсобке. Было сделано предположение о причастности к хищению кого-то из лиц, имевших туда доступ, - сообщили сотрудники областного УМВД.

Позднее версия полицейских подтвердилась. 34-летний мужчина задержан, сотовый телефон у него изъят.

Ранее в Смоленске мужчина украл бочку пива из павильона, где торгуют напитками. Продавец пыталась остановить посетителя, крича вслед, но тот все-таки ушел, не оплатив алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU