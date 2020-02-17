17 Февр. 2020 2020-02-17T09:33:21+03:00

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О Смоленске расскажут в новой книге «Города Победы», сообщают сотрудники городской администрации. На страницах издания, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне, пойдет речь о мужестве жителей в годы войны, социально-экономическом развитии в послевоенное и настоящее время.

Кроме Смоленска в книге будут представлены и другие Города-герои, Города воинской славы и Города трудовой доблести и славы, которые внесли неоценимый вклад в освобождение Родины.

Ранее в столице региона прошел второй парад для ветерана. Праздничное шествие состоялось в поселке Колодня 15 февраля, где проживает участник Великой Отечественной войны Михаил Горбачев.

ИСТОЧНИК KP.RU