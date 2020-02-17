С начала года на 22% снизилось количество несчастных случаев на МЖД

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:37:28+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала 2020 года на Московской железной дороге на 22% снизилось количество несчастных случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество смертельных происшествий уменьшилось на 27%, сообщает пресс-служба компании.

Основными причинами получения травм являются хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее. Усугубляют ситуацию гаджеты, на которые отвлекаются подростки, в том числе прослушивая музыку через наушники.

Для предотвращения несчастных случаев железнодорожники регулярно проводят информационно-разъяснительные мероприятия по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта. В учебных учреждениях, находящихся рядом с железнодорожными путями, организуются уроки безопасности, проводятся профилактические беседы с детьми, демонстрируются ролики по безопасности, раздаются специальные памятки.

Кроме того, в целях безопасности и предотвращения несчастных случаев на МЖД в 2020 году запланировано построить 12 одноуровневых пешеходных переходов S-образной формы со светозвуковой сигнализацией.

Железнодорожники уверены - чтобы количество несчастных случаев продолжало снижаться, необходима реализация не только технических мероприятий и проведение разъяснительной работы, но и прежде всего строгое соблюдение правил поведения и безопасности на объектах железной дороги со стороны граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU