2020-02-17T11:06:48+03:00
Общество

Смоленских производителей приглашают на «Ярмарку шансов»

Предприниматели могут предложить свою продукцию для продажи в сети «Леруа Мерлен»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Смоленских производителей приглашают на «Ярмарку шансов», где они могут предложить свою продукцию для продажи в сети «Леруа Мерлен».

- Заключение договоров о поставке в федеральную торговую сеть - это толчок для развития бизнеса. Такой контракт может многократного увеличить продажи для смоленского производителя. Пользующийся спросом товар ритейлер продвигает за пределы региона, а в отдельных случаях и на международный уровень, - говорит начальник управления промышленности Департамента Промышленности и торговли смоленской области Олег Воробьев.

Ярмарка состоится в 10.30 18 февраля в КВЦ им. Тенишевых.

Напомним, крупный торговый центр строительных и отделочных материалов, а также товаров для дома, дачи и сада «Леруа Мерлен» откроют осенью 2020 года. Ранее сообщалось, что возможность торговать в крупном торговом центре получат не менее десяти компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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