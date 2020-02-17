17 Февр. 2020 2020-02-17T12:12:06+03:00

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В Смоленске жителей 15 улиц оставили без горячей воды, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Коммунальщики проводят освидетельствование теплопунктов.

Сообщается, что ресурс может быть отключен до 21 февраля. Но, если претензий к работе оборудования не будет, вода вернется в дома через несколько часов.

В зону отключения попали следующие адреса:

Твардовского 1, 1А, 1Б, 2, 4

Козлова 5, 6,

Ленина 7/2, 9, 11, 13,

Коненкова 2/12, 4, 8, 10

Попова 34, 36, 36А (СШ № 31), 38, 38А (к. 1, 2), 38Б,

25 Сентября 60, 62

Дзержинского 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,

пер. Смирнова 7

Шевченко 87, 87А

пр-т Гагарина 39

Николаева 16 (д/с «Звёздочка»), 16В,

2-й Краснинский пер. 8

пос. Геологов 3

Жукова 16

Соколовского 6, 8А, 10, 10А, 12, 12А (д/с «Виктория»), 12Б, 14, 14А, 14Б, 14В, 16, 18А (д/с «Ёжик»)

Ранее стало известно, что в столице региона на две недели ограничат движение транспорта по перекрестку улиц Докучаева и Коммунистической. С 17 февраля специалисты «Квадры» начнут работы по ремонту теплосетей.

ИСТОЧНИК KP.RU