Смолянин начал выплачивать уголовный штраф после ареста части квартиры
Смолянин начал выплачивать уголовный штраф после ареста половины квартиры, сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов. За мужчиной числился долг в 500 тысяч рублей.
Судебные приставы неоднократно пытались понудить должника расплатиться с долгом, но тот всячески избегал встреч с сотрудниками ведомства. В один прекрасный день те застали его дома.
- Под арестом оказалась половина квартиры должника, принадлежащая ему на праве собственности общей площадью 60 кв.м. Однако, не желая расставаться со своим имуществом у мужчины неожиданно появились деньги для погашения части задолженности. А потом он и вовсе устроился на работу. В настоящее время его долг ежемесячно уменьшается, - сообщили в ведомстве.
Ранее бизнесмен мог остаться без магазина из-за долга по кредиту. Предприниматель взял в организации 1,5 млн рублей, но деньги банку не вернул.
ИСТОЧНИК KP.RU