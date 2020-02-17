Смолянин начал выплачивать уголовный штраф после ареста части квартиры

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:26:46+03:00

За мужчиной числился долг в 500 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Смолянин начал выплачивать уголовный штраф после ареста половины квартиры, сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов. За мужчиной числился долг в 500 тысяч рублей.

Судебные приставы неоднократно пытались понудить должника расплатиться с долгом, но тот всячески избегал встреч с сотрудниками ведомства. В один прекрасный день те застали его дома.

- Под арестом оказалась половина квартиры должника, принадлежащая ему на праве собственности общей площадью 60 кв.м. Однако, не желая расставаться со своим имуществом у мужчины неожиданно появились деньги для погашения части задолженности. А потом он и вовсе устроился на работу. В настоящее время его долг ежемесячно уменьшается, - сообщили в ведомстве.

Ранее бизнесмен мог остаться без магазина из-за долга по кредиту. Предприниматель взял в организации 1,5 млн рублей, но деньги банку не вернул.

ИСТОЧНИК KP.RU