2020-02-17T15:04:49+03:00
Общество

В Смоленске демонтировали 20 рекламных баннеров

Плакаты оказались незаконно развешанными
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске демонтировали 20 рекламных баннеров, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Проверка показала, что плакаты были развешаны незаконно.

В администрации города отмечают, что работы были проведены в феврале.

Ранее смоляне жаловались на нечищеные тротуары. Людям приходилось прикладывать усилия, чтобы преодолеть огромные лужи с мокрым снегом на пешеходных дорожках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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