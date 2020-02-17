17 Февр. 2020 2020-02-17T15:04:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске демонтировали 20 рекламных баннеров, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Проверка показала, что плакаты были развешаны незаконно.

В администрации города отмечают, что работы были проведены в феврале.

Ранее смоляне жаловались на нечищеные тротуары. Людям приходилось прикладывать усилия, чтобы преодолеть огромные лужи с мокрым снегом на пешеходных дорожках.

ИСТОЧНИК KP.RU