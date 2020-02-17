В Смоленске демонтировали 20 рекламных баннеров
Плакаты оказались незаконно развешанными
Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске демонтировали 20 рекламных баннеров, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Проверка показала, что плакаты были развешаны незаконно.
В администрации города отмечают, что работы были проведены в феврале.
Ранее смоляне жаловались на нечищеные тротуары. Людям приходилось прикладывать усилия, чтобы преодолеть огромные лужи с мокрым снегом на пешеходных дорожках.
ИСТОЧНИК KP.RU