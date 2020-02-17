2020-02-17T17:06:51+03:00
Общество

Смоленск присоединился к акции «Сад памяти – сад жизни»

На аллеях, в парках и зонах отдыха высадят деревья
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Фото: из архива издания.Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленск присоединился к акции «Сад памяти – сад жизни», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. В 2010 году на аллеях, в парках и зонах отдыха высадят деревья. О том, где появятся саженцы и когда планируется из высадка, пока не сообщается.

Мероприятие организовано в целях исполнения Указа Президента страны Владимира Путина. Подчеркивается, что наибольшее внимание по реализации поручения будет уделено «Городам-героям» и «Городам воинской славы».

Ранее в Смоленске начался ремонт улицы Николаева. В первую очередь, коммунальные службы отремонтируют подземные коммуникации. Из-за этих работ придется пожертвовать некоторыми деревьями. Но после завершения ремонта дороги все потери будут компенсированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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