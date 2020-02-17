Смоленск присоединился к акции «Сад памяти – сад жизни»
Смоленск присоединился к акции «Сад памяти – сад жизни», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. В 2010 году на аллеях, в парках и зонах отдыха высадят деревья. О том, где появятся саженцы и когда планируется из высадка, пока не сообщается.
Мероприятие организовано в целях исполнения Указа Президента страны Владимира Путина. Подчеркивается, что наибольшее внимание по реализации поручения будет уделено «Городам-героям» и «Городам воинской славы».
Ранее в Смоленске начался ремонт улицы Николаева. В первую очередь, коммунальные службы отремонтируют подземные коммуникации. Из-за этих работ придется пожертвовать некоторыми деревьями. Но после завершения ремонта дороги все потери будут компенсированы.
ИСТОЧНИК KP.RU