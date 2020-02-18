18 Февр. 2020 2020-02-18T10:26:02+03:00

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В Смоленске раскрыта серия краж новых компьютеров на железной дороге, сообщает пресс-служба МВД России. По прибытии на станцию Смоленск поезда, следующего транзитом через территорию России, на одном из контейнеров было обнаружено отсутствие запирающего устройства. В ходе проверки подтвержден факт незаконного проникновения в контейнер и хищения из него 94 ноутбуков.

Полицейские восстановили ход событий: подозреваемые заранее выбрав место, где поезд идет с минимальной скоростью, запрыгнули на платформу, вскрыли контейнер и сбросили на железнодорожное полотно коробки.

Отмечается, что такие кражи техники проходили с 2017 года. По предварительной оценке, ущерб превышает шесть миллионов рублей.

Во время обысков полицейские обнаружили часть похищенного у подозреваемых. Трое фигурантов дела заключены под стражу, один находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в Смоленской области будут судить членов банды, которые нападали на ювелирные магазины. Фигурантов обвиняют в 15 преступлениях, нанесенный ущерб оценивается в 120 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU