2020-02-20T08:29:55+03:00
Общество

Появились фотографии дизайна парка в Смоленске

Общественную территорию у кинотеатра «Смена» отремонтируют в рамках проекта «Комфортная городская среда»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация города Смоленска.Фото: администрация города Смоленска.
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Парк Пионеров отремонтируют в рамках программы «Комфортная городская среда» в 2020 году. Расположенный на территории фонтан реконструируют и украсят стилистическими фонарями. На пешеходной зоне появятся бетонные лавочки, уличная круглая скамейка и качели. Вокруг на газонах - больше кустарников и новых деревьев. А красоту крепостной стены подчеркнет подсветка.

Фото: администрация города Смоленска.

Фото: администрация города Смоленска.

В администрации города Смоленска отмечают, что к работам намерены приступить весной и завершить в конце лета.

Между тем, согласно задумкам властей, территорию у кинотеатра «Октябрь» ждет обновление в 2021 году. Дизайнеры планируют разработать единое решение, которое бы гармонично сочеталось с тем, что будет выполнено в 2020-м.

Ранее «КП» сообщал, как изменится пешеходная зона вдоль улицы Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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