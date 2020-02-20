Появились фотографии дизайна парка в Смоленске

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:29:55+03:00

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Парк Пионеров отремонтируют в рамках программы «Комфортная городская среда» в 2020 году. Расположенный на территории фонтан реконструируют и украсят стилистическими фонарями. На пешеходной зоне появятся бетонные лавочки, уличная круглая скамейка и качели. Вокруг на газонах - больше кустарников и новых деревьев. А красоту крепостной стены подчеркнет подсветка.

Фото: администрация города Смоленска.

В администрации города Смоленска отмечают, что к работам намерены приступить весной и завершить в конце лета.

Между тем, согласно задумкам властей, территорию у кинотеатра «Октябрь» ждет обновление в 2021 году. Дизайнеры планируют разработать единое решение, которое бы гармонично сочеталось с тем, что будет выполнено в 2020-м.

Ранее «КП» сообщал, как изменится пешеходная зона вдоль улицы Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU