В Смоленске отремонтируют детский сад
В Смоленске отремонтируют детский сад на улице Ломоносова, который посещают дети с нарушением зрения. В дошкольном учреждении заменят окна на пластиковые, установят новые игровые площадки и отремонтируют дорогу. Такое поручение дал глава региона во время рабочей поездки по городу.
Отметим, зданию детского сада 37 лет, но до сих пор в нем был только косметический ремонт.
Ранее стало известно, что в столице региона обновление ждет школу №2, что на улице Неверовского. Средства на ремонт здания с 80-летней историей удастся найти благодаря ранее заключенному Соглашению с Министерством просвещения. Объем финансирования составляет 17 млн рублей.
В учреждении планируют отремонтировать фасад, заменить крышу, перекрытия, полы, коммуникации, окна и двери.
ИСТОЧНИК KP.RU