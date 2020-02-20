20 Февр. 2020 2020-02-20T08:40:37+03:00

В дошкольном учреждении заменят окна на пластиковые, установят новые игровые площадки и отремонтируют дорогу

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В Смоленске отремонтируют детский сад на улице Ломоносова, который посещают дети с нарушением зрения. В дошкольном учреждении заменят окна на пластиковые, установят новые игровые площадки и отремонтируют дорогу. Такое поручение дал глава региона во время рабочей поездки по городу.

Отметим, зданию детского сада 37 лет, но до сих пор в нем был только косметический ремонт.

Ранее стало известно, что в столице региона обновление ждет школу №2, что на улице Неверовского. Средства на ремонт здания с 80-летней историей удастся найти благодаря ранее заключенному Соглашению с Министерством просвещения. Объем финансирования составляет 17 млн рублей.

В учреждении планируют отремонтировать фасад, заменить крышу, перекрытия, полы, коммуникации, окна и двери.

ИСТОЧНИК KP.RU