2020-02-21T09:15:13+03:00
Происшествия

В Смоленске ищут свидетелей аварии с погибшим пешеходом

Женщина шла по «зебре», когда на нее налетел авто-кореец
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива издания.Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ищут свидетелей аварии с погибшим пешеходом. ДТП произошло 16 декабря 2019 года на Киселевке.

- Водитель Kia Rio ехала по проспекту Строителей со стороны улицы Попова в направлении улицы Рыленкова и возле дома № 8 сбила 50-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре». После чего машина влетела в Hundai Elantra, - рассказали подробности случившегося сотрудники УМВД по региону.

Пешехода доставили в больницу, но через девять дней она умерла.

Свидетелей ДТП просят позвонить по телефонам - 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35.

А в другой аварии травмы получил ребенок. Подросток ехал на пассажирском сидении в «Мазде», водитель которой не выбрал безопасную дистанцию до ехавшей впереди «Лады» и столкнулся с ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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