21 Февр. 2020 2020-02-21T09:42:02+03:00

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В Смоленской области сгорел сарай с домашними животными, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло около восьми часов вечера 20 февраля на улице Латуховка села Алексино Дорогобужского района.

О том, что горит сарай, спасателям сообщили очевидцы.

– Прибывшие огнеборцы потушили пламя и не дали огню перекинуться на рядом стоящий жилой дом. Во время ликвидации ЧП погибли животные, которые находились в строении – две козы и козел. Причина случившегося устанавливается специалистами, – сообщили в МЧС.

Ранее в деревне Клушинка Гагаринского района горела ферма с кроликами. Экипажи, прибывшие на место, обнаружили языки пламени, которые вырывались из цеха. Густые клубы серого дыма повисли над зданиями и затрудняли видимость. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU