На трассе под Смоленском столкнулись две фуры
На трассе под Смоленском столкнулись две фуры, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло около 11.05 20 февраля на 282 км автодороги «М -1 Беларусь».
– Водитель «Вольво» с полуприцепом не был внимателен на дороге, не выбрал безопасную дистанцию до впереди ехавшей «Скании» и врезался в нее, – сообщили полицейские. – Водитель «Вольво» госпитализирован в Сафоновскую ЦРБ.
Ранее сотрудники УМВД просили отозваться свидетелей смертельного ДТП с пешеходом. Женщину, переходившую дорогу по «Зебре» сбила «Киа». Через девять дней пешеход скончалась в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU