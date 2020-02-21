2020-02-21T11:22:12+03:00
Происшествия

На трассе под Смоленском столкнулись две фуры

Один из водителей получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива издания.Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На трассе под Смоленском столкнулись две фуры, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло около 11.05 20 февраля на 282 км автодороги «М -1 Беларусь».

– Водитель «Вольво» с полуприцепом не был внимателен на дороге, не выбрал безопасную дистанцию до впереди ехавшей «Скании» и врезался в нее, – сообщили полицейские. – Водитель «Вольво» госпитализирован в Сафоновскую ЦРБ.

Ранее сотрудники УМВД просили отозваться свидетелей смертельного ДТП с пешеходом. Женщину, переходившую дорогу по «Зебре» сбила «Киа». Через девять дней пешеход скончалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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