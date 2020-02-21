21 Февр. 2020 2020-02-21T12:14:23+03:00

Кровопийцы проснулись раньше обычного – в конце февраля

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В Смоленске появились первые клещи: жители столицы региона сообщают в соцсетях, что кровопийцы проснулись раньше обычного – в конце февраля.

Ветеринары просят владельцев животных обрабатывать животных специальными средствами защиты, а врачи настоятельно рекомендуют осматривать одежду после отдыха на природе.

В 2019 году клещи активизировались в апреле с наступлением теплой и влажной погоды. Тогда консультация врачей понадобилась трем людям, из них двое – это дети.

ИСТОЧНИК KP.RU