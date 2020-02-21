В Смоленске появились первые клещи
Кровопийцы проснулись раньше обычного – в конце февраля
Фото: pixabay.com.
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В Смоленске появились первые клещи: жители столицы региона сообщают в соцсетях, что кровопийцы проснулись раньше обычного – в конце февраля.
Ветеринары просят владельцев животных обрабатывать животных специальными средствами защиты, а врачи настоятельно рекомендуют осматривать одежду после отдыха на природе.
В 2019 году клещи активизировались в апреле с наступлением теплой и влажной погоды. Тогда консультация врачей понадобилась трем людям, из них двое – это дети.
ИСТОЧНИК KP.RU