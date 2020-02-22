В Смоленске машина на скорости влетела в отбойники

22 Февр. 2020 2020-02-22T09:36:53+03:00

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В Смоленске машина на скорости влетела в барьерное ограждение дороги, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло ночью 22 февраля в районе улицы Рыленкова.

Сообщается, что водитель не справился с управлением, когда поворачивал на дорогу, ведущую в Алтуховку. На фотографии видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. О состоянии водителя не сообщается. Также неизвестно был ли он один в машине.

Ранее сотрудники УМВД просили отозваться свидетелей смертельного ДТП с пешеходом. Женщину, переходившую дорогу по «Зебре» сбила «Киа». Через девять дней пешеход скончалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU