23 Февр. 2020 2020-02-23T12:11:30+03:00

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В Вязьме у пенсионерки украли кошелек и удостоверение участника войны, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Инцидент произошел в одном из местных магазинов.

- Взяв в супермаркете все необходимо пенсионерка подошла к кассе и не нашла в сумке кошелька и удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, хотя раньше они у женщины были при себе, - сообщили полицейские.

Найти вора удалось по камерам видеозаписи. Подозреваемая – ранее судимая за кражи местная жительница – задержала. Полицейские изъяли у нее удостоверение ветерана, а деньги 38-летняя смолянка успела потратить.

Ранее в Смоленске директор компании стал подозреваемым в уголовным деле. Следователи считают, что он выпустил в рейс неисправный автобус. У пассажирского транспорта были проблемы с тормозами.

ИСТОЧНИК KP.RU