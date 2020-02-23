В Смоленске обсудили будущую реконструкцию каскадного водопада
В Смоленске обсудили будущую реконструкцию каскадного водопада. Напомним, обновление достопримечательности произойдет в 2020 году в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды».
Планируется, что новый каскад будет выглядеть современно и стильно, и завершит общую картину благоустройства сквера.
Ранее «КП» писала, что в парковой зоне на улице Дзержинского появится арт-объект. В центре круговой скульптуры будет изображен единый комплекс крепостной стены.
У пруда разместится смотровая площадка, а на примыкающем к пруду участке крепости сделают подсветку.
ИСТОЧНИК KP.RU