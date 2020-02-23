2020-02-23T13:04:04+03:00
Общество

В Смоленске обсудили будущую реконструкцию каскадного водопада

Достопримечательность будет выглядеть современно и стильно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленска.Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске обсудили будущую реконструкцию каскадного водопада. Напомним, обновление достопримечательности произойдет в 2020 году в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды».

Планируется, что новый каскад будет выглядеть современно и стильно, и завершит общую картину благоустройства сквера.

Ранее «КП» писала, что в парковой зоне на улице Дзержинского появится арт-объект. В центре круговой скульптуры будет изображен единый комплекс крепостной стены.

У пруда разместится смотровая площадка, а на примыкающем к пруду участке крепости сделают подсветку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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