25 Февр. 2020 2020-02-25T08:32:49+03:00

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В Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Его тело нашли во время ликвидации пожара. ЧП произошло в первом часу ночи 25 февраля в деревне Красное Знамя Починковского района.

По словам спасателей, к моменту прибытия расчетов горела пристройка к двухквартирному дому и огонь уже успел перекинуться на крышу и другие помещения.

Пламя удалось залить, но отстоять одну из квартир не удалось. Специалисты выясняют причину случившегося.

Ранее в пожаре погиб 43-летний мужчина. Трагедия произошла в девятом часу вечера 21 февраля на улице Лесная в Сычевке. Дом мог загореться по электротехнической причине.

ИСТОЧНИК KP.RU