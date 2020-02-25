В Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме
В Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Его тело нашли во время ликвидации пожара. ЧП произошло в первом часу ночи 25 февраля в деревне Красное Знамя Починковского района.
По словам спасателей, к моменту прибытия расчетов горела пристройка к двухквартирному дому и огонь уже успел перекинуться на крышу и другие помещения.
Пламя удалось залить, но отстоять одну из квартир не удалось. Специалисты выясняют причину случившегося.
Ранее в пожаре погиб 43-летний мужчина. Трагедия произошла в девятом часу вечера 21 февраля на улице Лесная в Сычевке. Дом мог загореться по электротехнической причине.
ИСТОЧНИК KP.RU