В Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме

22 Февр. 2020 2020-02-22T09:06:47+03:00

Тело человека найдено во время ликвидации ЧП

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В Смоленской области 43-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Трагедия произошла в девятом часу вечера 21 февраля на улице Лесная в Сычевке. Горел двухквартирный жилой дом.

- К моменту прибытия первого пожарного расчета из окон одной из квартир двухквартирного дома валили клубы дыма. Сформировав звено газодымозащитной службы, огнеборцы вошли в горящее помещение. Через некоторое время огонь был ликвидирован, - сообщили спасатели.

В результате ЧП выгорел зал и прихожая площадью 18 кв.м., огнем частично повреждены спальня, кухня и кровля строения, - сообщили в пресс-служба областного МЧС.

Специалисты полагают, что трагедия могла произойти по электротехнической причине.

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ИСТОЧНИК KP.RU