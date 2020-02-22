В Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме
В Смоленской области 43-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Трагедия произошла в девятом часу вечера 21 февраля на улице Лесная в Сычевке. Горел двухквартирный жилой дом.
- К моменту прибытия первого пожарного расчета из окон одной из квартир двухквартирного дома валили клубы дыма. Сформировав звено газодымозащитной службы, огнеборцы вошли в горящее помещение. Через некоторое время огонь был ликвидирован, - сообщили спасатели.
В результате ЧП выгорел зал и прихожая площадью 18 кв.м., огнем частично повреждены спальня, кухня и кровля строения, - сообщили в пресс-служба областного МЧС.
Специалисты полагают, что трагедия могла произойти по электротехнической причине.
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ИСТОЧНИК KP.RU