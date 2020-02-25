2020-02-25T09:17:54+03:00
Происшествия

В Смоленске машины встали в пробке на перекрестке с проспектом Гагарина

У физакадемии произошло ДТП
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте.Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске машины встали в пробке на перекрестке с проспектом Гагарина, сообщают подписчики паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. В районе девяти утра 25 февраля у физакадемии произошло ДТП. О подробностях случившегося не сообщается. Известно лишь, что проезд для машин сильно затруднен.

Ранее сотрудники УМВД просили отозваться свидетелей смертельного ДТП с пешеходом. Женщину, переходившую дорогу по «Зебре» сбила «Киа». Через девять дней пешеход скончалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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