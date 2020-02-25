25 Февр. 2020 2020-02-25T10:08:17+03:00

Разместить объект планируют около дороги в деревню Клушино, где находится малая родина первого космонавта

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В Гагарине появится «космический» парк развлечений для детей и взрослых. Разместить объект планируют около дороги в деревню Клушино, где находится малая родина первого космонавта. Заместитель губернатора Полина Хомайко на совещании в областной администрации выразила уверенность, что «это позволит привлечь значительно большее количество туристов в наш регион».

Кроме того, как сообщил глава Гагаринского района Роман Журавлев, в Гагарине также определен участок площадью 4 гектара для строительства нового корпуса Музея Юрия Гагарина.

Стоит отметить, что Мемориальный музей, образованный в 1988 году, в настоящее время объединяет Музей Первого полета, Дом-музей детских лет Ю.А. Гагарина в деревне Клушино, Дом-музей школьных лет Ю.А. Гагарина, Дом-музей родителей Ю.А. Гагарина, Дом космонавтов, а также Историко-художественный музей и интерактивную экспозицию «Изба-чайная». В составе музейного фонда – уникальные коллекции, включающие документы, фотографии и личные вещи Юрия Гагарина, переданные семьей первого космонавта планеты.

В 2021 году страна отметит 60-летие первого полета человека в космос.

Ранее в Смоленске обсудили благоустройство сквера на проспекте Гагарина. Сообщалось, что общественная территория будет благоустроена в космическом стиле. Кроме того, ее объединят с парковой территорией напротив (в районе жилого дома 12в «Хасан» по одноименному проспекту) в единый комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU