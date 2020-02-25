2020-02-25T11:37:00+03:00
Общество

В колонии под Смоленском открыли новое производство

Готовую продукцию намерены поставлять в Европу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: пресс-служба УФСИН России по Смоленской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

В исправительной колонии №6 Рославля открыли новое производство, сообщает пресс-служба УФСИН России по Смоленской области. Заключенные освоили изготовление паллетной доски и дров.

- Открытие участка позволило трудоустроить более десяти осужденных – в первую очередь, имеющих исковые требования, - сообщают представители ведомства.

Отмечается, что производство заработало благодаря договоренностям руководства учреждения и предпринимателя из Десногорска. Заказчик предоставил исправительному учреждению оборудование, а также обеспечивает его сырьем (кругляком древесины), а заключенные на станках своевременно готовят качественную продукцию в нужных объемах. Ее дальнейший путь, по словам заказчика, лежит в Европу. В течение 2020 года здесь планируется изготовить почти 3 тысячи кубометров готовой продукции на сумму три с половиной миллиона рублей.

Сотрудники УФСИН отмечают безотходность производства. Остатки дерева идут на дрова.

Ранее в Смоленске прошла «Ярмарка шансов» для производителей, на которой желающие могли предложить свою продукцию для продажи в сети «Леруа Мерлен». Торговать в крупном торговом центре смогут не менее десяти компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вязьме отремонтируют Дворец культуры «Центральный»
Смоленские артисты выступили на шоу «Поле чудес»
В Смоленске двух девушек нашли мертвыми в квартире
Движение электричек изменится на маршруте Смоленск – Вязьма
В Смоленской области задержали предполагаемых убийц 21-летней девушки
В колонии под Смоленском открыли новое производство
В Гагарине появится «космический» парк развлечений
В Смоленске машины встали в пробке на перекрестке с проспектом Гагарина
В Смоленске началась масленичная неделя
В Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме
Смолянка разбила окна администрации и служебную машину
В Смоленске ветеран войны отметила юбилей
В Смоленске обсудили будущую реконструкцию каскадного водопада
В Вязьме у пенсионерки украли кошелек и удостоверение участника войны
В Смоленске машина на скорости влетела в отбойники
В Смоленской области мужчина погиб при пожаре в жилом доме
Первые палы травы зафиксированы в Смоленской области
Жители 14 улиц могут остаться без горячей воды
Кладбища приведут в порядок в Смоленской области
В Смоленске нашли склад поддельного алкоголя
В Смоленске появились первые клещи
На трассе под Смоленском столкнулись две фуры
В Смоленской области сгорел сарай с домашними животными
В Смоленске ищут свидетелей аварии с погибшим пешеходом
В Смоленске автобусы изменят маршрут из-за ремонта улицы Николаева