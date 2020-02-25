В колонии под Смоленском открыли новое производство

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:37:00+03:00

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В исправительной колонии №6 Рославля открыли новое производство, сообщает пресс-служба УФСИН России по Смоленской области. Заключенные освоили изготовление паллетной доски и дров.

- Открытие участка позволило трудоустроить более десяти осужденных – в первую очередь, имеющих исковые требования, - сообщают представители ведомства.

Отмечается, что производство заработало благодаря договоренностям руководства учреждения и предпринимателя из Десногорска. Заказчик предоставил исправительному учреждению оборудование, а также обеспечивает его сырьем (кругляком древесины), а заключенные на станках своевременно готовят качественную продукцию в нужных объемах. Ее дальнейший путь, по словам заказчика, лежит в Европу. В течение 2020 года здесь планируется изготовить почти 3 тысячи кубометров готовой продукции на сумму три с половиной миллиона рублей.

Сотрудники УФСИН отмечают безотходность производства. Остатки дерева идут на дрова.

Ранее в Смоленске прошла «Ярмарка шансов» для производителей, на которой желающие могли предложить свою продукцию для продажи в сети «Леруа Мерлен». Торговать в крупном торговом центре смогут не менее десяти компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU