2020-02-25T12:58:08+03:00
Происшествия

В Смоленской области задержали предполагаемых убийц 21-летней девушки

Пропавшую полгода назад смолянку нашли погибшей в лесу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: Из архива ПСО "Сальвар".Фото: Из архива ПСО "Сальвар".
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В Смоленской области задержали предполагаемых убийц 21-летней девушки, которая в августе 2019 года была объявлена в розыск. 21 февраля смолянку нашли в лесу.

Следователи установили, что к преступлению причастны двое жителей Гагарина 18 и 33 лет.

- Подозреваемые признали вину и рассказали, что произошло и где он спрятали тело смолянки. Предварительно установлено, что в середине августа двое подозреваемых вместе с двумя ранее знакомыми девушками катались на машине и выпивали. Когда одна из девушек уснула, ее подруга и будучи тогда несовершеннолетний парень поругались. Девушку задушили и спрятали в лесополосе, забросав ветками, - сообщили в СКР по региону.

Подозреваемые в убийстве находятся под стражей.

Ранее мечтавшая стать стройной смолянка может сесть в тюрьму. Женщина задержана с запрещенными флаконами красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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