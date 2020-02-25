В Смоленской области задержали предполагаемых убийц 21-летней девушки
В Смоленской области задержали предполагаемых убийц 21-летней девушки, которая в августе 2019 года была объявлена в розыск. 21 февраля смолянку нашли в лесу.
Следователи установили, что к преступлению причастны двое жителей Гагарина 18 и 33 лет.
- Подозреваемые признали вину и рассказали, что произошло и где он спрятали тело смолянки. Предварительно установлено, что в середине августа двое подозреваемых вместе с двумя ранее знакомыми девушками катались на машине и выпивали. Когда одна из девушек уснула, ее подруга и будучи тогда несовершеннолетний парень поругались. Девушку задушили и спрятали в лесополосе, забросав ветками, - сообщили в СКР по региону.
Подозреваемые в убийстве находятся под стражей.
Ранее мечтавшая стать стройной смолянка может сесть в тюрьму. Женщина задержана с запрещенными флаконами красоты.
ИСТОЧНИК KP.RU